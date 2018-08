Imagine Dragons у Києві: Ден Рейнольдс вийшов на сцену з прапором України

31 серпня на НСК Олімпійський у Києві виступила популярна американська група Imagine Dragons.

Концерт відбувся в рамках туру на підтримку альбому Evolve, який вийшов у 2017 році.

На стадіоні лунали Start Over, Next To Me, хіт групи The Police Every Breath You Take та інші.

Під час виконання хіта it’s Time фронтмен Ден Рейнольдс виніс на сцену український прапор.

Нагадаємо, 25 серпня Imagine Dragons презентували відео на пісню Natural.

Фото, відео: Обозреватель, Instagram.