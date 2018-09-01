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Imagine Dragons у Києві: Ден Рейнольдс вийшов на сцену з прапором України

31 серпня на НСК Олімпійський у Києві виступила популярна американська група Imagine Dragons.

Imagine Dragons у Києві

Концерт відбувся в рамках туру на підтримку альбому Evolve, який вийшов у 2017 році.

На стадіоні лунали Start Over, Next To Me, хіт групи The Police Every Breath You Take та інші.

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Під час виконання хіта it’s Time фронтмен Ден Рейнольдс виніс на сцену український прапор.

Нагадаємо, 25 серпня Imagine Dragons презентували відео на пісню Natural.

Фото, відео: ОбозревательInstagram.

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