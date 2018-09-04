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Земфіра випустила нову пісню – Джозеф

Російська співачка Земфіра Рамазанова випустила пісню Джозеф.

земфира

Про це повідомили в офіційному співтоваристві співачки в соцмережі.

У записі брали участь електронник Mujuice, гітарист групи Обе две Дмитро Ємельянов, а також Стів Вестон і Майк Хіллієр.

Читайте: Земфіра потрапила у “чорний список” ФІФА

Сингл вже доступний для скачування. В основі тексту – фрагменти віршів Йосипа Бродського Новые стансы к Августе та Румянцевой победам.

До речі, в минулому році повідомлялося, що Земфіра і актриса та режисер Рената Литвинова одружилися.

Фото: dreamstime.

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