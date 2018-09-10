Ерос Рамазотті виступить у Києві – дата

Італійський співак Ерос Рамазотті виступить у Палаці спорту в Києві 8 жовтня 2019 року.

Рамазотті привезе до Києва свій новий альбом Vita Ce N’è, який вийде 23 листопада. Його українська презентація відбудеться 8 жовтня наступного року.

Ерос Рамазотті по праву вважається одним з найпопулярніших італійських співаків і композиторів. Це він прищепив слухачам любов до італійської та іспанської мови, змусивши всю Європу полюбити романтичні балади.

Рамазотті випустив 11 студійних, кілька концертних альбомів і більше 40 синглів, практично кожен з яких ставав хітом в країнах Європи, Південної та Центральної Америки.

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За спиною Ероса — спільні концерти з Родом Стюартом, Елтоном Джоном і Джо Кокером, дуети — з Шер, Тіною Тернер, Андреа Бочеллі, Петсі Кенсіт, Адріано Челентано, Анастейшею, Лучано Паваротті та іншими зірками.

У Київ співак приїде в рамках світового турне Vita Ce N’è, яке розпочнеться 17 лютого 2019 року з концерту в Мюнхені і охопить 5 континентів. При створенні концертних шоу Рамазотті використовуються сучасні візуальні ефекти і унікальна динамічна сцена. В турі його супроводжує команда зі 100 осіб і 10 фур професійного обладнання.

Нагадаємо, 30 вересня на НСК Олімпійський виступить іспанський співак Енріке Іглесіас.