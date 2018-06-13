Одностайно: українці підкорили журі America’s Got Talent

Українська команда з номером The Escape (Втеча) отримала одностайне схвалення від журі 13-го сезону шоу America’s Got Talent (Америка має талант) і пройшла в наступний етап конкурсу.

Журі конкурсу вразила оригінальність, актуальна тематика і використання новітніх технологій в номері.

За сюжетом виступи герой потрапляє в віртуальну реальність. Подорож спочатку здається веселою прогулянкою, але скоро перетворюється в динамічну гонку на виживання, під час якої герой долає безліч перешкод у пошуках порятунку.

Читайте: Лобода готує “космічне шоу” в Москві. України в графіку концертів немає

Над номером працювали команди Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (хореограф Костянтин Томільченко і режисер Олександр Братковський) і компанія PROFI LTD.

До слова, раніше повідомлялося про успіх українських повітряних гімнастів на шоу Little Big Shots.