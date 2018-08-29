Стартував 8 сезон МастерШефа

28 серпня стартував восьмий сезон популярного кулінарного шоу МастерШеф.

Прем’єра шоу відбулася на телеканалі СТБ.

Судді 8 сезону МастерШеф – Тетяна Литвинова, Дмитро Горовенко і Ектор Хіменес-Браво пообіцяли глядачам, що в новому сезоні закиплять пристрасті і запахне смаженим.

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На шанувальників проекту чекають не тільки нові учасники, але і нові правила, конкурси і дуже багато кулінарії.



Нагадаємо, переможцем 7 сезону кулінарного шоу МастерШеф – Вадим Бжезінський. Кухар отримав півмільйона гривень і навчання в одній з найпрестижніших кулінарних шкіл світу Le Cordon Bleu.