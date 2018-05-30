Каменських, Полякова та Винник розкрили фітнес-секрети

Як обирали собі тренерів зірки Настя Каменських, Олег Винник та Оля Полякова?

Як обрати хорошого тренера? Перевірте його на ділі. Буквально за кілька занять ви відчуєте, підходить він вам чи ні.

Так зробила Настя Каменських. І погляньте на її результат. Уже довго мережа не вщухає про схуднення співачки. Зірка зізнається – це все заслуга її тренера, йдеться у сюжеті Ранку у великому місті.

Наставник Насті Каменських впевнений: тренер обов’язково повинен мати профільну фізкультурну освіту. І радить усім звертати увагу на цей нюанс.

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А як обирали собі тренерів Олег Винник та Оля Полякова, дивіться у сюжеті.

До слова, оцінити фігуру Каменських можна у добірці найгарячіших знімків із зіркою.