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Знайомтеся, Плутон: MELOVIN завів домашнього улюбленця

В Instagram MELOVIN з’явилось чарівне фото нового домашнього улюбленця.

MELOVIN на Євробаченні 2018

MELOVIN поділився з прихильниками першим знімком свого нового домашнього улюбленця. Окрім цього, співак зізнався, як назвав тварину.

– Знайомтесь, це моя собака Плутон. Я вже чекаю його знайомства з моїм котом Цитрусом, – написав співак.

У Плутона уже є сторінка в Instagram.

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Обидві тваринки співака вже мають чималу популярність в мережі. MELOVIN створив сторінки в Instagram двох улюбленців, додавши до кличок кішки та собаки першу частину свого сценічного псевдоніма – “Mel”. Понад 16 тисяч користувачів мережі стежать за дописами зіркового власника домашніх тварин.

Нагадаємо, у фіналі Євробачення 2018 представник України MELOVIN набрав 130 балів і посів 17-те місце.

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