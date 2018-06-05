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Мокра Ембер Херд похвалилася фігурою в купальнику

32-річна американська актриса, колишня дружина Джонні Деппа і також колишня пасія Ілона Маска Ембер Херд розмістила на своїй сторінці в Instagram спокусливі фото.

На знімках Ембер позує в білому купальнику, пікантно оголивши сідниці. На іншому фото Ембер вибирається з води на яхту.

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Мокра Ембер Херд похвалилася фігурою в купальнику / 2 фотографии

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Фото зірки зібрали по 100 тисяч лайків в Instagram, в якому, до речі, у Ембер вже 1 мільйон шанувальників. Фанати захопилися прекрасною фізичною формою актриси.

Нагадаємо, Маск пояснив розставання з Херд проблемою відносин на відстані.

Фото: gettyimages

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