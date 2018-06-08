Найсексуальніша жінка 2018 року – рейтинг Maxim

Американський чоловічий глянець Maxim назвав найсексуальнішу жінку 2018 року.

Щорічний рейтинг 100 найсексуальніших жінок року Maxim Hot 100 очолила американська модель і актриса Кейт Аптон.

26-річна зірка прикрасила обкладинку спеціального номера видання, присвяченого найбільш сексуальним представницям шоу-бізнесу, а також знялася у відвертій фотосесії, зйомки якої проходили в Ізраїлі, в пустелі Негев.

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– Я дійсно старанно і важко працюю над собою. Над тим, щоб почуватися добре, займатися спортом, бути сильною. Для мене перше місце в рейтингу Hot 100 – маленька нагорода за всю мою важку роботу, – коментує визнання Кейт Аптон.

До слова, в квітні журнал People назвав найкрасивішу жінку світу.

Фото: maxim.com.