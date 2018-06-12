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Лоліта заспівала пісню Океану Ельзи в анексованому Криму

Російська співачка Лоліта Мілявська заспівала пісню української групи Океан Ельзи в Ялті (Крим).

лолита

Ролик вона опублікувала в Instagram.

На відео співачка виконує пісню Друг на вуличній сцені.

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– Як добре влаштувати репетицію у тихому ялтинському подвір’ї…, – написала вона.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Лоліту не пустили в Україну, коли вона їхала до своїх рідних.

До слова, в Києві живе дочка Лоліти – Єва Мілявська. Дівчина проживає разом з матір’ю Лоліти Мілявської.

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