Лоліта заспівала пісню Океану Ельзи в анексованому Криму

Російська співачка Лоліта Мілявська заспівала пісню української групи Океан Ельзи в Ялті (Крим).
Ролик вона опублікувала в Instagram.
На відео співачка виконує пісню Друг на вуличній сцені.
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– Як добре влаштувати репетицію у тихому ялтинському подвір’ї…, – написала вона.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Лоліту не пустили в Україну, коли вона їхала до своїх рідних.
До слова, в Києві живе дочка Лоліти – Єва Мілявська. Дівчина проживає разом з матір’ю Лоліти Мілявської.
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