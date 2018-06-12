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У Стокгольмі поховали діджея Avicii
У Стокгольмі (Швеція) пройшли похорони Тіма Берглінга (Avicii).
Про це пише The Daily Mail.
Музиканта поховали на кладовищі Скогскиргодград на півдні міста. Воно входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Церемонія прощання була закритою, на ній були присутні близькі діджея.
Нагадаємо, Avicii помер 20 квітня.
Діджей покінчив життя самогубством, скориставшись склом від розбитої пляшки з-під вина.
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