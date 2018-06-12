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У Стокгольмі поховали діджея Avicii

У Стокгольмі (Швеція) пройшли похорони Тіма Берглінга (Avicii).

Avicii

Про це пише The Daily Mail.

Музиканта поховали на кладовищі Скогскиргодград на півдні міста. Воно входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

ЧитайтеПомер всесвітньо відомий діджей Avicii: причина смерті і біографія

Церемонія прощання була закритою, на ній були присутні близькі діджея.

Нагадаємо, Avicii помер 20 квітня.

Діджей покінчив життя самогубством, скориставшись склом від розбитої пляшки з-під вина.

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