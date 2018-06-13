21 гримерка, банановий хліб і стіл для тенісу: райдер Gorillaz у Києві

Володарі двох статуеток Grammy і найкраща група Британії, за версією Brit Awards 2018 – Gorillaz виступить на фестивалі UPark 25 липня. Одне з 28 шоу в рамках світового туру Hey Now Now стане першим живим виступом групи в Україні.

Літо для Gorillaz почалося з релізу нових пісень, які увійдуть в альбом The Now Now. Його вихід запланований на 29 червня. А це означає, що крім гучних Clint Eastwood, Feel Good Inc. і Stylo, Україна першою почує абсолютно новий матеріал групи.

У Києві до 13-ти учасників Gorillaz приєднається ще 28 додаткових музикантів. Грати група планує близько 2 годин, а їх треклист з’єднає півдесятка нових треків і, без перебільшення, всі хіти з дискографії команди.

Крім сотень технічних працівників UPark, Деймон Албарн везе з собою команду з 33 осіб. Саме вони контролюватимуть від і до шоу групи в Україні. Для того, щоб розмістити всю зоряну команду на стадіоні Динамо доведеться спорудити 21 гримерку.

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Одна з головних вимог побутового райдера – стіл для настільного тенісу. Саме за ним перед виходом на сцену група збирається у повному складі і налаштовується на робочий лад.

Примітно, що, незважаючи на сотню літрів всілякого алкоголю в гримерках, всій команді Gorillaz строго настрого заборонено пити до виходу на сцену. Крім пива, в умовах райдера значиться обов’язкова пляшка мескалю. Його група віддає перевагу пити виключно з сіллю, привезеною з містечка Малдон, що в Британії.

У переліку екзотичних вимог Gorillaz: банановий хліб, бісквітні торти Вікторія і лимонні тістечка. Ясна річ, все це повинно подаватися під час обіднього чаювання групи, яка шанує Британію і її традиції, незалежно від того, де дає концерт.

Шоу Gorillaz, за версією американського видання Wired, входить в топ найбільш високотехнологічних концертів сучасності. Для того, щоб об’єднати віртуальних героїв і реальних музикантів, група везе до Києва тонни додаткового сценічного світла.

Нагадаємо, ісландський гурт Kaleo вперше виступить в Україні в рамках фестивалю Park Festival, який відбудеться 25 липня 2018 року в Києві.