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Помер режисер Станіслав Говорухін

У Підмосков’ї помер режисер Станіслав Говорухін. Йому було 82 роки.

смерть говорухина

Про це повідомив ТАСС.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін повідомив, що Говорухін помер вранці в санаторії Барвиха після важкої хвороби.

Нагадаємо, вчора вранці РосЗМІ повідомили просмерть Станіслава Говорухіна. Прес-секретар Марія Шоппом назвала цю інформацію “злим жартом”.

Пізніше стало відомо, що режисер впав у кому.

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