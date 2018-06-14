PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Ведуча Орла і Решки почала зустрічатися з російським репером/

Ведуча Орла і Решки почала зустрічатися з російським репером

23-річний російський репер Элджей і 27-річна ведуча Орла і решки Настя Івлєєва почали зустрічатися.

ивлеева

Пара опублікувала у себе на Instagram однакові спільні фото.

Судячи з фону, закохані знаходяться на курорті.

Читайте: Вітайте!: Астаф’єва показала кругленький животик

Блогер Іда Галич побажала реперу і телезірці добре відпочити, підтвердивши таким чином відносини пари.

Раніше повідомлялося, що українська співачка Світлана Лобода і російський шоумен Олександр Ревва, більше відомий як Артур Пиріжков, стануть ведучими спецпроекту українського шоу Орел і Решка. Зірки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка