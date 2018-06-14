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Вітайте!: Астаф’єва показала кругленький животик

Українська співачка Даша Астаф’єва зробила жартівливе фото надутого живота, натякнувши на вагітність.

астафьева

Знімки вона опублікувала в Instagram.

– Вітайте! У нас черешня, – написала вона.

Читайте: Астаф’єву вигнали із засідання суду у справі її цивільного чоловіка

Фотографію оцінили в 15 тисяч лайків.

– Клас, як мило! Дарина, це мега позитив! – пишуть шанувальники співачки.

Нагадаємо, 29 листопада Mercedes GLE 350d  Астаф’євої викрали біля однієї з клінік столиці.

Фото: Instagram.

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