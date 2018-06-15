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Фотошоп? Алла Пугачова різко помолодшала в Instagram

Знімок виставив чоловік Алли Пугачової, відомий телеведучий Максим Галкін. За годину фото набрало понад 100 тисяч лайків.

Телеведучий Максим Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram фото Алли Пугачової, яка помітно помолодшала. Шанувальники співачки задалися питанням, як у 69 років вона може так чудово виглядати.

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“Зовсім не схожа на себе! Де Алла Борисівна?”, “Це Пугачова?… Ну дуже невпізнанна!”, “Навіть якщо і фотошоп, але тільки люблячий чоловік може запалити вогонь в очах! Мені подобається ця пара! Не кожен зважиться у такому віці дітей завести!”,” Як сказала Фаїна Раневська – скільки фасад не ремонтуй, а труби старі”, – пишуть користувачі у коментарях під знімком.

Нагадаємо, Пугачова зізналася, що організм “дає збій” через вік.

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