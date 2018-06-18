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Ведучий Євробачення Мірошниченко став батьком

В українського ведучого Євробачення 2017 Тимура Мірошниченка народилася дочка.

тимур мирошниченко

Про це він повідомив в Instagram.

– Привіт, світе! Знайомся, це – Мірошниченко Мія Тимуровна! Народилася 18.06.2018 о 02.48! І з кожним днем ми будемо знайомитися з тобою ближче! – написав він.

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Підписники Мірошниченка засипали його привітаннями в соцмережах.

Нагадаємо, 21 січня ведучий одружився на юристі Інні Рудник. Він освідчився коханій в Барселоні, в день її народження.

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