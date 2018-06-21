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Наче гола: Дорофеєва спокушає у відвертому купальнику

Учасниця популярного українського гурту Время и стекло Надя Дорофеєва потішила своїх шанувальників новим фото. 

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася фото, на якому позує в басейні у суцільному купальнику. Артистка похвалилася своєю фігурою.

Шанувальники одразу ж відреагували на її фото, написавши багато компліментів: “Гола?”, “Соковитий горіх”, “Дуже ефектні булочки”, “Оце так задок”, “Найкраща”.

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Нагадаємо, Дорофєєва зіграє одну з ролей у повнометражному фільмі.

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