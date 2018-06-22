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Ані Лорак прийшла із чоловіком на концерт Jamiroquai у Києві

Українська співачка Ані Лорак побувала з чоловіком на фестивалі BeLive 2018, який стартував 21 червня на НСК Олімпійський. Співачка зробила знімок на тлі сцени під час виступу британської групи Jamiroquai.

BeLive 2018 ани лорак

На своїй сторінці в Instagram Ані Лорак виклала фото і сторіс з концерту.

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Ані Лорак прийшла із чоловіком на концерт Jamiroquai у Києві / 2 фотографии

Фотографія з чоловіком Муратом Налчаджіоглу не сподобалася шанувальникам співачки.

– Він їй не пара! Обидва страшненькі! Чому він так погано виглядає? – пишуть підписники.

Читайте: Свято фанку: Jamiroquai виступили у Києві з новим альбомом

Однак багато хто стали на захист Ані Лорак.

– Красива пара! Найкращі! Ви дуже підходите один одному, – пишуть шанувальники.

Раніше повідомлялося, що співачка привезла в Київ свою дочку Софію.

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