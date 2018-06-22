Українська співачка Ані Лорак побувала з чоловіком на фестивалі BeLive 2018, який стартував 21 червня на НСК Олімпійський. Співачка зробила знімок на тлі сцени під час виступу британської групи Jamiroquai.
На своїй сторінці в Instagram Ані Лорак виклала фото і сторіс з концерту.
Ані Лорак прийшла із чоловіком на концерт Jamiroquai у Києві / 2 фотографии
Фотографія з чоловіком Муратом Налчаджіоглу не сподобалася шанувальникам співачки.
– Він їй не пара! Обидва страшненькі! Чому він так погано виглядає? – пишуть підписники.
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Однак багато хто стали на захист Ані Лорак.
– Красива пара! Найкращі! Ви дуже підходите один одному, – пишуть шанувальники.
Раніше повідомлялося, що співачка привезла в Київ свою дочку Софію.
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