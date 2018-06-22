PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Депп про розлучення з Херд: Не думав, що опинюся на такому дні/

Депп про розлучення з Херд: Не думав, що опинюся на такому дні

Американський актор Джонні Депп розповів про свою щоденну пиятику після розриву з актрисою Амбер Херд.

Про зірку Піратів Карибського моря Джонні Деппа вийшла велика стаття в Rolling Stone.

Актор зізнався, що після скандального розлучення з Амбер Херд він опинився “на такому дні, на якому не думав, що зможе опинитися”.

– Я не міг терпіти цей щоденний біль, – поділився Джонні.

Рятуючись від депресії, він гайнув у тур із Hollywood Vampires та почав писати мемуари на старій друкарській машинці.

Читайте: Джонні Депп потрапив у ДТП в Росії

– Уранці я наливав собі горілки і починав писати, доки очі мої не наповнювалися сльозами, і я не переставав бачити сторінку. Я весь час намагався зрозуміти, що я зробив, щоби на таке заслужити. Я ж намагався бути до всіх добрий, усім допомагати, бути з усіма чесний. Для мене чесність – це найважливіше. І все одно таке відбувається, – зазначив Депп.

Як відомо, Херд і Депп офіційно розлучилися 13 січня 2017 року.

Фото: Alexandre Durão, dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Мокра Ембер Херд похвалилася фігурою в купальнику
Джонні Депп потрапив у ДТП в Росії
депп и круз
Джонні Депп і Том Круз номіновані на Золоту малину
Донька Джонні Деппа прийшла на показ Chanel у прозорій сукні без білизни
Секс і оргії. Новий епатажний кліп Менсона з Джонні Деппом (18+)
Секс, кров і провокація. Новий кліп Мерліна Менсона з Джонні Деппом (18+)
Ілон Маск зізнався у коханні і поклав край чуткам про роман з колишньою Деппа
Джонні Депп вибачився за жарт про вбивство Трампа
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка