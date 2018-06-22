Депп про розлучення з Херд: Не думав, що опинюся на такому дні

Американський актор Джонні Депп розповів про свою щоденну пиятику після розриву з актрисою Амбер Херд.
Про зірку Піратів Карибського моря Джонні Деппа вийшла велика стаття в Rolling Stone.
Актор зізнався, що після скандального розлучення з Амбер Херд він опинився “на такому дні, на якому не думав, що зможе опинитися”.
– Я не міг терпіти цей щоденний біль, – поділився Джонні.
Рятуючись від депресії, він гайнув у тур із Hollywood Vampires та почав писати мемуари на старій друкарській машинці.
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– Уранці я наливав собі горілки і починав писати, доки очі мої не наповнювалися сльозами, і я не переставав бачити сторінку. Я весь час намагався зрозуміти, що я зробив, щоби на таке заслужити. Я ж намагався бути до всіх добрий, усім допомагати, бути з усіма чесний. Для мене чесність – це найважливіше. І все одно таке відбувається, – зазначив Депп.
Як відомо, Херд і Депп офіційно розлучилися 13 січня 2017 року.
Фото: Alexandre Durão, dreamstime.com