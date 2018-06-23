Помер барабанщик групи Pantera Вінні Пол

Барабанщик групи Pantera Вінні Пол помер у віці 54 років.

Про це повідомляється на офіційній сторінці музиканта в Facebook.

Причини смерті не повідомляються.

Сім’я попросила поважати право на приватність і не турбувати її.

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Вінні Пол був одним із засновників групи Pantera. Після її розпаду в 2003 році разом з братом Даймбегом Дарреллом, гітаристом, заснував проект Damageplan. Група припинила існування після того, як у грудні 2004 року Даррелла застрелили прямо на концерті.

У 2006 році приєднався до Hellyeah.

Нагадаємо, 11 червня помер колишній гітарист легендарної британо-американської групи Fleetwood Mac Денні Кіруен. Йому було 68 років.

Фото: commons.wikimedia.org/Alfred Nitsch.