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Вайнштейну пред’явлені нові звинувачення

Окружний прокурор Манхеттену пред’явив американському кінопродюсерові Харві Вайнштейну, що проходить по справі про зґвалтування, додатково ще три звинувачення.

вайнштейн

Про це в понеділок, 2 липня, повідомили у прес-службі прокуратури, передає DW.

Слідство підозрює Вайнштейна у вчиненні “протизаконного статевого акту” та участь ще в двох епізодах сексуального характеру, які суперечать законодавству.

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Як уточнює агентство AP, продюсер, зокрема, міг займатися “насильницьким примусом до орального сексу” в липні 2006 року.

До слова, академія телевізійних наук і мистецтв США, яка вручає премію Еммі, довічно виключила зі своїх лав голлівудського продюсера Харві Вайнштейна.

Фото: bykvu.com.

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