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Atlas Weekend 2018: один з хедлайнерів скасував виступ

Британський співак Tom Odell скасував свій виступ на фестивалі Atlas Weekend 2018.

Tom Odell

Про це повідомили організатори фестивалю.

– Виступ Tom Odell не відміняється — він переноситься на наступний рік з причин, пов’язаних з особливостями його професійної кар’єри. Артист передає свої вибачення гостям, бажає всім чудового відпочинку на фестивалі і обіцяє, що ніщо не завадить йому виступити на AW2019, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Якщо ви поки не знаєте кого слухати на фестивалі, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.

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