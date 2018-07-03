Залишилось 2 кілограми. Винник назвав ідеальну вагу

Український співак Олег Винник хоче важити 75 кг.
Про це він розповів у програмі Ранок з Україною.
– За останні 10 років я став важчим на 12-14 кілограмів. У 2003 році, коли ще Жана Вальжана (в мюзиклі Знедолені) грав, я важив 75 кілограмів. І тепер хочу повернутися до цього вазі. Вже скинув майже все зайве, залишилися 2 кілограми, – сказав він.
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Головне правило, якого дотримується співак у своєму харчування, це поменше вуглеводів.
– Дієти особливої немає. Просто поменше вуглеводів. Хліба не їм білого, тільки зерновий і трішечки, – зазначив він.
До речі, сьогодні Олег Винник виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend 2018.
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