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Дуже відверто: Каменських спокушає знімком у леопардовому купальнику

Українська співачка Настя Каменських продовжує епатувати публіку відвертими фото в соцмережі.

Співачка не слухає бурхливу критику своїх підписників і щоразу постить все більш відверті фото, вихваляючись спокусливими формами.

У стрічку Настя Каменських опублікувала фото в леопардових трусах. Однак думки шанувальників у коментарях розділилися. Багато з них хвалили співачку за красу, інші ж засуджували за зайву відвертість.

Читайте: Найяскравіші та найскандальніші поцілунки зірок

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських презентувала відвертий кліп на україномовну пісню Тримай.

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