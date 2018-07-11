Переможницю Євробачення помітили у Києві: Нетта Барзілай знімає кліп

11 липня в Києві помітили переможницю пісенного конкурсу Євробачення 2018 Нетту Барзілай, яка приїхала в українську столицю для зйомок кліпу.
Про це передає ТСН.
– Артистку з неординарною зовнішністю помітили на дивані в центрі Києва, а пізніше в Бучі, в парку. Сьогодні у Нетти останній день зйомок, і ввечері вона відлетить додому, – йдеться в повідомленні.
Читайте: Макс Барських зняв кліп у київському метро
Нагадаємо, 4 липня Компанія Universal Music звинуватила переможницю Євробачення 2018 в плагіаті хіта Seven Nation Army групи The White Stripes.
Якщо плагіат буде доведений, то Ізраїль втратить право на проведення конкурсу в наступному році.
Фото: ТСН.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+