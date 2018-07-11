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Переможницю Євробачення помітили у Києві: Нетта Барзілай знімає кліп

11 липня в Києві помітили переможницю пісенного конкурсу Євробачення 2018 Нетту Барзілай, яка приїхала в українську столицю для зйомок кліпу.

нетта барзилай

Про це передає ТСН.

– Артистку з неординарною зовнішністю помітили на дивані в центрі Києва, а пізніше в Бучі, в парку. Сьогодні у Нетти останній день зйомок, і ввечері вона відлетить додому, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Макс Барських зняв кліп у київському метро

Нагадаємо, 4 липня Компанія Universal Music звинуватила переможницю Євробачення 2018 в плагіаті хіта Seven Nation Army групи The White Stripes.

Якщо плагіат буде доведений, то Ізраїль втратить право на проведення конкурсу в наступному році.

Фото: ТСН.

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