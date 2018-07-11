В Україну не пустили актора Макарського

Російського актора Антона Макарського не пустили в Україну через кордон з Молдовою через відвідування незаконно анексованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

– Вчора прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску Маяки виявили громадянина Росії Макарського А. Під час прикордонного контролю у відношенні нього виконано доручення одного з правоохоронних органів України та встановлено, що в 2015 році він незаконно відвідував територію АР Крим, – сказано в повідомленні.

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Актор їздив на зйомки російського серіалу, незаконно перетинаючи кордон України в закритих пунктах пропуску на тимчасово окупованій території.

За інформацією прес-служби, акторові заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Нагадаємо, вчора прикордонники не пустили в Україну ведучого програми Поїдемо, поїмо російського телеканалу НТВ Джона Уоррена.

Фото: YouTube.