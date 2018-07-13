Як принцеса Діана? Меланія Трамп у вишуканій сукні на прийомі

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія прибули з офіційним візитом до Лондона. На урочисту вечерю з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей перша леді США вирушила у розкішній сукні, яку шили спеціально для цієї зустрічі.

Так, Меланія Трамп прийшла на прийом у довгій шифоновій сукні J.Mendel блідо-жовтого відтінку.

А колір вбрання не випадковий, це улюблений колір королеви Британії Єлизавети II.

За словами стиліста першої леді США, сукня була зшита спеціально для цього заходу.

До слова, поки Меланія захоплювала всіх своїм вбранням, Мей і Трамп домовилися про “амбітну” торгову угоду.

Публикация от Theresa Mayd (@theresamayd) 12 Июл 2018 в 2:21 PDT

Публикация от tanfashion (@tanfashion7) 12 Июл 2018 в 7:47 PDT

До речі, у мережі порівнюють сукню Меланії з нарядом принцеси Діани. Колір різний, але фасон дуже схожий.

Ви теж так думаєте?

Публикация от First Ladies of Fashion (@1stladiesoffashion) 12 Июл 2018 в 5:26 PDT

Втім, вчора на саміт НАТО Меланія Трамп теж обрала гарне вбрання з колекції Elie Saab.

Нагадаємо, ми тут нещодавно готували цікаві факти про першу леді США, а також зібрали найкращі її образи.

Фото: Getty Images