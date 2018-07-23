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Померла зірка серіалу Санта-Барбара Елмар Вендел

Американська актриса Елмар Вендел померла у віці 89 років.

Элмар Вендел

Про це повідомила дочка актриси Джей Сі Вендел в Instagram.

– Ти була прекрасною мамою і крутою дамою, – написала вона.

Причини смерті не повідомляються.

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Вендел знімалася в серіалах Третя планета від Сонця, Санта-Барбара, Вона написала вбивство, Лицар доріг.

Також вона працювала як актриса дубляжу і озвучила кількох персонажів у відеогрі Fallout 4.

Раніше в Лос-Анджелесі помер музичний менеджер Джозеф Джексон, батько Майкла Джексона. Йому було 89 років.

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