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Каменських та Успенська записали спільну пісню – Ти ж не забув

Українська співачка Настя Каменських записала пісню з російської виконавицею Любов’ю Успенської Ти ж не забув.

Запис треку вже опубліковано на YouTube.

Пісню вони представили на фестивалі Жара, який зараз проходить в Баку.

Автором слів і музики є Олексій Потапенко.

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– За допомогою такої унікальної колаборації артистки показують, як одночасно схожі, але по-своєму різні жінки, говорять про любов і чуттєвість. Нова пісня Ти ж не забув нагадала слухачам про те, наскільки важливо зберігати любов і нести її крізь роки, – йдеться у підписі до пісні.

Нагадаємо, 1 червня Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала лірик-відео на україномовну пісню Тримай.

Фото: cosmo.ru.

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