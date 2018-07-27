Каменських та Успенська записали спільну пісню – Ти ж не забув

Українська співачка Настя Каменських записала пісню з російської виконавицею Любов’ю Успенської Ти ж не забув.
Запис треку вже опубліковано на
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Пісню вони представили на фестивалі Жара, який зараз проходить в Баку.
Автором слів і музики є Олексій Потапенко.
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– За допомогою такої унікальної колаборації артистки показують, як одночасно схожі, але по-своєму різні жінки, говорять про любов і чуттєвість. Нова пісня Ти ж не забув нагадала слухачам про те, наскільки важливо зберігати любов і нести її крізь роки, – йдеться у підписі до пісні.
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Нагадаємо, 1 червня Каменських, яка виступає під псевдонімом NK,
на україномовну пісню Тримай. презентувала лірик-відео
Фото: . cosmo.ru
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