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Кобзон впав у кому

Сьогодні вранці російський співак Йосип Кобзон впав у кому.

кобзон

Про це повідомляє телеканал РЕН-ТВ.

За інформацією каналу, його стан різко погіршився цієї ночі.

Кобзон знаходиться у відділенні нейрохірургії однієї з московських клінік.

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У лікарню його доставили в несвідомому стані – з карети швидкої допомоги Кобзона виносили на ношах. Стан оцінюється як важкий.

Нагадаємо, вчора з’явилася інформація, що Кобзон був госпіталізований у зв’язку з погіршенням стану. Прес-секретар артиста Варвара Виноградова заявила, що співак на плановому лікуванні.

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