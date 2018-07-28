Помер письменник Володимир Войнович

Російський письменник Володимир Войнович помер на 86-му році життя.

Про це повідомив письменник Володимир Шендерович в Facebook.

– Помер Володимир Войнович. Я ненадовго прибирав цей пост, але на жаль, це не помилка…, – написав він.

Знайома Войновича Юлія Пессіна повідомила, що письменник помер від серцевого нападу.

– Дві години тому помер Володя Войнович. Серцевий напад, швидка не встигла, — написала вона.

Коли пройдуть похорони письменника поки невідомо.

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Войнович народився в Сталінабаді (Душанбе) у 1932 році. Після Великої Вітчизняної війни жив у Запоріжжі, де закінчив ремісниче училище, працював на алюмінієвому заводі. У 1956 році приїхав до Москви, вступав до Літінституту, навчався на історичному факультеті Педагогічного інституту імені Крупської. Працював редактором на радіо. Став відомим після написаної на його вірші пісні 14 хвилин до старту, присвяченій радянським космонавтам. Друкувався в Новому світі і інших журналах.

У 60-ті роки Войнович писав роман Життя і надзвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна, яка поширювалася у самвидаві, а потім опублікованій на Заході.

Войнович був активним учасником правозахисного руху, у 1980 році був висланий з СРСР, а потім позбавлений радянського громадянства. Жив у ФРН і США.

З кінця 1980 років твори Войновича знову стали друкуватися в радянських журналах. У 1990 році Войновичу було повернуто радянське громадянство, після чого він повернувся на батьківщину.

У 2000 році Войнович отримав Державну премію РФ за роман Монументальна пропаганда.

До речі, 7 липня на 90-му році життя помер знаменитий дисидент, співзасновник Української Гельсінської групи, автор Акту проголошення незалежності України Левко Лук’яненко.

Фото: Радіо Свобода.