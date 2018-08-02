Каменських екстрено госпіталізували з отруєнням

Українська співачка Настя Каменських потрапила до лікарні з харчовим отруєнням.

Про це вона розповіла у сторіз в Instagram.

Співачка розповіла, що спочатку намагалася лікуватися самостійно, але в неї не вийшло.

– Це відео говорить про те, що не зволікайте, а відразу йдіть до лікаря, – сказала вона.

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На ролику видно, що Каменських поставили крапельницю.

Чи купуєте шаурму або вуличну їжу у кіосках влітку? В жодному разі, можна отруїтися 63%, 82 votes 82 votes 63% 63%

Тільки у перевірених місцях 15%, 19 votes 19 votes 15% 15%

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У прохолодну погоду у перевірених місцях 8%, 10 votes 10 votes 8% 8%

Так, це смачно 7%, 9 votes 9 votes 7% 7% Всього голосів: 130 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До речі, в Києві відбулося масове отруєння шаурмою. Кількість отруєних зросла до 83.

Фото: Instagram.