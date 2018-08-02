Каменських екстрено госпіталізували з отруєнням

Українська співачка Настя Каменських потрапила до лікарні з харчовим отруєнням.
Про це вона розповіла у сторіз в Instagram.
Співачка розповіла, що спочатку намагалася лікуватися самостійно, але в неї не вийшло.
– Це відео говорить про те, що не зволікайте, а відразу йдіть до лікаря, – сказала вона.
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На ролику видно, що Каменських поставили крапельницю.
Чи купуєте шаурму або вуличну їжу у кіосках влітку?
- В жодному разі, можна отруїтися 63%, 82 votes82 votes 63%63%
- Тільки у перевірених місцях 15%, 19 votes19 votes 15%15%
- Тільки у кафе чи ресторані 8%, 10 votes10 votes 8%8%
- У прохолодну погоду у перевірених місцях 8%, 10 votes10 votes 8%8%
- Так, це смачно 7%, 9 votes9 votes 7%7%
Всього голосів: 130
До речі, в Києві відбулося масове отруєння шаурмою. Кількість отруєних зросла до 83.
Фото: Instagram.