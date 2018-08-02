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Каменських екстрено госпіталізували з отруєнням

Українська співачка Настя Каменських потрапила до лікарні з харчовим отруєнням.

каменских

Про це вона розповіла у сторіз в Instagram.

Співачка розповіла, що спочатку намагалася лікуватися самостійно, але в неї не вийшло.

– Це відео говорить про те, що не зволікайте, а відразу йдіть до лікаря, – сказала вона.

Читайте: Каменських та Успенська записали спільну пісню – Ти ж не забув

На ролику видно, що Каменських поставили крапельницю.

Чи купуєте шаурму або вуличну їжу у кіосках влітку?

  • В жодному разі, можна отруїтися 63%, 82 votes
    82 votes 63%
    63%
  • Тільки у перевірених місцях 15%, 19 votes
    19 votes 15%
    15%
  • Тільки у кафе чи ресторані 8%, 10 votes
    10 votes 8%
    8%
  • У прохолодну погоду у перевірених місцях 8%, 10 votes
    10 votes 8%
    8%
  • Так, це смачно 7%, 9 votes
    9 votes 7%
    7%
Всього голосів: 130

До речі, в Києві відбулося масове отруєння шаурмою. Кількість отруєних зросла до 83.

Фото: Instagram.

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