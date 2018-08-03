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Фотоальбом з України: лідер Massive Attack поділився знімками з Києва

Лідер культової групи Massive Attack Роберт Дель Ная поділився знімками з Києва, де 26 липня виступав на фестивалі UPark Festival.

Фото він публікує в Instagram.

На чорно-білих знімках відображені Майдан Незалежності, Андріївський узвіз, Золоті ворота, ЦУМ, пам’ятник Булгакову і стадіон Динамо, де і проходив фестиваль.

Читайте: Афіша на 2018 рік: найкращі концерти та фестивалі України

До речі, фото почали з’являтися в Instagram тільки 2 серпня, хоча група відіграла у Києві тиждень тому.

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Фотоальбом з України: лідер Massive Attack поділився знімками з Києва / 8 фотографий

Нагадаємо, 26 липня Massive Attack виступили на фестивалі Park Festival. Український співак Святослав Вакарчук назвав виступ британців найкращим концертом за всю його життя.

Фото: Instagram.

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