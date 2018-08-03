Петросян і Степаненко розлучаються – ЗМІ

Російські гумористи Євген Петросян, Олена Степаненко розлучаються.

Про це повідомляє агентство Москва.

За інформацією видання, позовна заява про поділ спільно нажитого майна між подружжям буде розглянута в суді 6 серпня.

Позов був поданий ще 4 липня.

За словами Петросяна, він нічого не знав про позов, і назвав цю інформацію непорозумінням.

– Я нічого подібного не чув. Це, мабуть, якесь непорозуміння, – сказав він.

Читайте: Петросян потрапив у “чистилище” Миротворця

Він також вирішив не коментувати ситуацію про розлучення.

– Давайте без коментарів. Яка вам різниця, що в мене відбувається? Без коментарів, – зазначив Петросян.

Степаненко зазначила, що не може прокоментувати ситуацію, так як вона знаходиться на репетиції.

Нагадаємо, Сергій Шнуров і Матильда розлучилися після 10 років шлюбу. Новина стала несподіванкою для шанувальників.

Фото: Facebook.