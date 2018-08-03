Зомбі Бой – що ви не знали про модель і найяскравіші фото

1 серпня в Монреалі (Канада) помер модель і рекордсмен Гіннесса Рік Дженест, також відомий як Зомбі бой.
Інформацію про загибель Зомбі Боя підтвердила його подруга, співачка Леді Гага.
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Дженест помер у віці 32 років.
Хто такий Зомбі Бой
Рік Дженест – модель з Канади. Він прославився своїм екстравагантним зовнішнім виглядом: його тіло з голови до ніг покривають численні татуювання, завдяки яким чоловік схожий на скелет.
Дженеста двічі занесли у Книгу рекордів Гіннеса — як володаря найбільшого числа татуювань – із зображенням комах (їх 176), і малюнків на тілі у вигляді кісток (139).
Фото: Fashion Magazine
За його словами, він почав робити свої татуювання з 16 років, після того як зумів перемогти пухлину мозку.
Фото: Schon
У 2010 році його сторінка у Facebook стала дуже популярною і хлопця помітив модний дизайнер Нікола Формічетті, який тісно працює з Леді Гагою.
У 2011 році Рік почав брати участь у показах одягу, а потім знявся в кліпі Леді Гаги Born This Way, де співачка носить аналогічний татуюванню Зомбі Бою грим. Участь у кліпі забезпечила Зомбі Бою популярність.
Крім участі в показах одягу він знімався для журналів, таких як GQ, Vanity Fair і Vogue, з’являвся в телешоу і навіть разом з актором Кіану Рівзом засвітився у фільмі 47 ронінів, що вийшов у 2013 році.
Фото: Vogue
Судячи з останніх постів Дженеста в Instagram, він також брав участь у благодійному проекті Orange Door торговельної мережі Home Depot, який допомагав молодим безпритульним.
Що відомо про смерть Зомбі Боя
За версією поліції, він покінчив з собою. Видання відзначають, що офіційної інформації про причини смерті поки немає.
Зомбі Бой не дожив шість днів до свого дня народження — 7 серпня йому виповнилося б 33 роки.
2 серпня в Instagram і Facebook Зомбі Бою з’явився знімок із зображенням кільця світла в темряві, який він підписав власним віршем. Публікацію, найімовірніше, він поставив на автотаймер перед самогубством.
Нагадаємо, 20 липня минулого року 41-річний вокаліст Linkin Park Честер Беннінгтон вчинив самогубство – він повісився у власному будинку. Це сталося у день народження його друга – лідера гурту Soundgarden Кріса Корнелла, який помер 18 травня в одному з готелів Детройта.