1 серпня в Монреалі (Канада) помер модель і рекордсмен Гіннесса Рік Дженест, також відомий як Зомбі бой.

Інформацію про загибель Зомбі Боя підтвердила його подруга, співачка Леді Гага.

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Дженест помер у віці 32 років.

Хто такий Зомбі Бой

Рік Дженест – модель з Канади. Він прославився своїм екстравагантним зовнішнім виглядом: його тіло з голови до ніг покривають численні татуювання, завдяки яким чоловік схожий на скелет.

Дженеста двічі занесли у Книгу рекордів Гіннеса — як володаря найбільшого числа татуювань – із зображенням комах (їх 176), і малюнків на тілі у вигляді кісток (139).











Зомбі Бой – що ви не знали про модель і найяскравіші фото / 6 фотографий

Фото: Fashion Magazine

За його словами, він почав робити свої татуювання з 16 років, після того як зумів перемогти пухлину мозку.









Зомбі Бой – що ви не знали про модель і найяскравіші фото / 5 фотографий

Фото: Schon

У 2010 році його сторінка у Facebook стала дуже популярною і хлопця помітив модний дизайнер Нікола Формічетті, який тісно працює з Леді Гагою.

У 2011 році Рік почав брати участь у показах одягу, а потім знявся в кліпі Леді Гаги Born This Way, де співачка носить аналогічний татуюванню Зомбі Бою грим. Участь у кліпі забезпечила Зомбі Бою популярність.



Крім участі в показах одягу він знімався для журналів, таких як GQ, Vanity Fair і Vogue, з’являвся в телешоу і навіть разом з актором Кіану Рівзом засвітився у фільмі 47 ронінів, що вийшов у 2013 році.









Зомбі Бой – що ви не знали про модель і найяскравіші фото / 5 фотографий

Фото: Vogue

Судячи з останніх постів Дженеста в Instagram, він також брав участь у благодійному проекті Orange Door торговельної мережі Home Depot, який допомагав молодим безпритульним.

Публикация от Zombie Boy (@zombieboyofficial) 7 Июн 2018 в 6:44 PDT

Що відомо про смерть Зомбі Боя

За версією поліції, він покінчив з собою. Видання відзначають, що офіційної інформації про причини смерті поки немає.

Зомбі Бой не дожив шість днів до свого дня народження — 7 серпня йому виповнилося б 33 роки.

2 серпня в Instagram і Facebook Зомбі Бою з’явився знімок із зображенням кільця світла в темряві, який він підписав власним віршем. Публікацію, найімовірніше, він поставив на автотаймер перед самогубством.

Публикация от Zombie Boy (@zombieboyofficial) 2 Авг 2018 в 8:37 PDT

Нагадаємо, 20 липня минулого року 41-річний вокаліст Linkin Park Честер Беннінгтон вчинив самогубство – він повісився у власному будинку. Це сталося у день народження його друга – лідера гурту Soundgarden Кріса Корнелла, який помер 18 травня в одному з готелів Детройта.