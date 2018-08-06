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Die Antwoord прогулялися Києвом – перші фото

Музиканти гурту Die Antwoord прибули в Україну напередодні свого концерту в Києві.

В Instagram гурт уже встиг поділилися першими фото з української столиці.

В акаунті Die Antwoord з’явився знімок лідера групи Воткіна Тюдора Джонса відомого як Ninja, знятого на тлі будинку в районі вулиці Стрілецької.

Читайте: Не Винником єдиним: музиканти, що роблять Україну відомою

– Sup ukraine , – підписав знімок музикант.

Раніше Факти ICTV писали, що лідер культової групи Massive Attack Роберт Дель Ная поділився знімками з Києва, де 26 липня виступав на фестивалі UPark Festival.

Фото: dieantwoord

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