Die Antwoord прогулялися Києвом – перші фото

Музиканти гурту Die Antwoord прибули в Україну напередодні свого концерту в Києві.
В Instagram гурт уже встиг поділилися першими фото з української столиці.
В акаунті Die Antwoord з’явився знімок лідера групи Воткіна Тюдора Джонса відомого як Ninja, знятого на тлі будинку в районі вулиці Стрілецької.
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– Sup ukraine , – підписав знімок музикант.
Раніше Факти ICTV писали, що лідер культової групи Massive Attack Роберт Дель Ная поділився знімками з Києва, де 26 липня виступав на фестивалі UPark Festival.
Фото: dieantwoord
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