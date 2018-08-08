Все буде по суду: Петросян і Степаненко прокоментували розлучення

Російські гумористи Євген Петросян та Олена Степаненко вперше прокоментували своє розлучення, назвавши його “житейською справою”.

Про це передає МК.

– У кожної людини у житті щось трапляється. Ось і у нас з Євгеном Вагановичем сталося розлучення. Це справа житейська. Ну, так сталося… Все буде по суду. Як суд скаже, так і буде. Ви про це дізнаєтесь! – сказала Степаненко.

Петросян висловив надію на те, що йому вдасться домовитися зі Степаненко щодо розділу майна.

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– Я сподіваюся, що ми дійдемо згоди і взаємовигідного мирного вирішення з цього питання. Дуже хотілося б зберегти добрі стосунки, тому що багаторічну творчу взаємодію треба зберегти як художню цінність, – сказав він.

Причину розлучення пара розкривати не стала, також не коментували вони і помічницю Євгена Вагановича. На думку ЗМІ, 29-річна Тетяна Брухунова є справжньою причиною розриву, незважаючи на те, що адвокат Петросяна спростував чутки про зраду, зазначивши, що подружжя вже 15 років не живе разом.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що Євген Петросян та Олена Степаненко розлучаються.

Фото: e-petrosyan.ru.