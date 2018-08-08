PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Все буде по суду: Петросян і Степаненко прокоментували розлучення/

Все буде по суду: Петросян і Степаненко прокоментували розлучення

Російські гумористи Євген Петросян та Олена Степаненко вперше прокоментували своє розлучення, назвавши його “житейською справою”.

развод петросяна и степаненко

Про це передає МК.

– У кожної людини у житті щось трапляється. Ось і у нас з Євгеном Вагановичем сталося розлучення. Це справа житейська. Ну, так сталося… Все буде по суду. Як суд скаже, так і буде. Ви про це дізнаєтесь! – сказала Степаненко.

Петросян висловив надію на те, що йому вдасться домовитися зі Степаненко щодо розділу майна.

Читайте: Петросян потрапив у “чистилище” Миротворця

– Я сподіваюся, що ми дійдемо згоди і взаємовигідного мирного вирішення з цього питання. Дуже хотілося б зберегти добрі стосунки, тому що багаторічну творчу взаємодію треба зберегти як художню цінність, – сказав він.

Причину розлучення пара розкривати не стала, також не коментували вони і помічницю Євгена Вагановича. На думку ЗМІ, 29-річна Тетяна Брухунова є справжньою причиною розриву, незважаючи на те, що адвокат Петросяна спростував чутки про зраду, зазначивши, що подружжя вже 15 років не живе разом.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що Євген Петросян та Олена Степаненко розлучаються.

Фото: e-petrosyan.ru.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка