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Помер актор Стефан Карл Стефанссон

На 43-му році життя помер ісландська актор Карл Стефан Стефанссон, зіграв персонажа Роббі Злісного у популярному дитячому серіалі Лінтяєво (Lazy Town).

Про це повідомляє Metro.

Стефанссон помер від раку жовчних проток. Хвороба була діагностована 2 роки тому. Після цього йому провели операцію, яка здавалася успішною, проте у 2018 році рак повернувся.

Смерть підтвердив представник сім’ї. За його словами, актор помер в оточенні своїх друзів і рідних.

Стефанссон знімався у Лінтяєво у 2004-2007 роках, а також з 2013 по 2014 рік.

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Нову хвилю популярності актор отримав після того, як кліп We are Number One був розміщений на Youtubе, де набрав 46 мільйонів переглядів і став джерелом мемів.

Завдяки такій популярності, у Стефанссона утворилася величезна група шанувальників, яка допомагала йому зберігати позитивний настрій і боротися з раком.

Нагадаємо, 12 серпня помер британський лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Сураджпрасад Найпол. Йому було 85 років.

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