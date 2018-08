Помер актор Стефан Карл Стефанссон

На 43-му році життя помер ісландська актор Карл Стефан Стефанссон, зіграв персонажа Роббі Злісного у популярному дитячому серіалі Лінтяєво (Lazy Town).

Стефанссон помер від раку жовчних проток. Хвороба була діагностована 2 роки тому. Після цього йому провели операцію, яка здавалася успішною, проте у 2018 році рак повернувся.

Смерть підтвердив представник сім’ї. За його словами, актор помер в оточенні своїх друзів і рідних.

Стефанссон знімався у Лінтяєво у 2004-2007 роках, а також з 2013 по 2014 рік.

Нову хвилю популярності актор отримав після того, як кліп We are Number One був розміщений на Youtubе, де набрав 46 мільйонів переглядів і став джерелом мемів.

Завдяки такій популярності, у Стефанссона утворилася величезна група шанувальників, яка допомагала йому зберігати позитивний настрій і боротися з раком.

