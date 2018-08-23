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Бен Аффлек потрапив до реабілітаційного центру через алкоголізм

Голлівудський актор Бен Аффлек відправився до реабілітаційного центру для лікування від алкоголізму.

Про це повідомляє портал TMZ.

Аффлек прийняв рішення під впливом дружини Дженніфер Гарнер.

За даними джерела, вона побачила в інтернеті фото чоловіка, на яких він тримає коробки з пляшками пива та лікеру. Після цього Гарнер вмовила Аффлека поїхати в клініку.

Читайте: Нова дівчина Бена Аффлека – копія його колишньої дружини

До речі, актори офіційно не розлучені, хоча документи на розлучення подавали. Гарнер і Аффлек продовжують близько спілкуватися і виховувати трьох дітей.

Раніше американська актриса Хіларі Бартон звинуватила Бена Аффлека в сексуальних домаганнях, що мали місце 14 років тому.

Фото: dreamstime.com.

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