Помер Йосип Кобзон: шлях від народного артиста до прихильника терористів

30 серпня помер російський співак і депутат Держдуми Йосип Кобзон. Артист не раз відзначався своїми скандальними висловлюваннями в сторону України.

Йосип Кобзон народився в Україні – у місті Часів Яр Донецької області. Виріс він також в Україні. Його сім’я деякий час жила у Львові, Краматорську та Дніпрі.

У 1991 році отримав звання Народного артиста України, якого був позбавлений у 2018 році через підтримку бойовиків на Донбасі.

У 2014 році Кобзон підтримав анексію Криму Росією. У березні того ж року він підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента Володимира Путіна по Україні і Криму.

26 жовтня 2014 року СБУ внесла Кобзона в список діячів російської культури, яким заборонений в’їзд на Україну через їхню політичну позицію.

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З 28 листопада 2014 року став “почесним консулом” “ДНР” у Росії.

В лютому 2015 року був включений у список осіб і компаній, яких у ЄС вважають відповідальними за дестабілізацію ситуації на сході України.

В серпні 2015 року СБУ внесла співака в список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

У вересні 2015 року включений в санкційний список України.

25 травня 2016 року Кобзон отримав громадянство “ДНР”.

Також він був позбавлений звання почесного громадянин низки міст України – Дніпра, Полтави. Краматорська і Слов’янська.

– Нехай позбавляють. Для мене не існує України, в якій існує фашистський режим. Тому я не хочу бути почесним громадянином, – сказав на ці рішення Кобзон.

До речі, подібні скандальні висловлювання часто звучали від Кобзона, через які його перестали асоціювати з піснями, а лише з активною підтримкою агресії РФ проти України.

7 скандальних цитат Кобзона про Україну:

Те, що відбулося в Україні, важко зрозуміти. Важко взагалі розповідати про цю трагедію. Чому протягом тривалого часу, коли почалося в жовтні місяці на Майдані будівництво цих наметових містечок і бродіння умів, чому не зупинили? Ви подивіться, українці повторюють наші помилки. На жаль…

Я отримав звання Народний артист України. У мене є й інші нагороди України. Але, коли там стався державний переворот, і до влади прийшов уряд, який став займатися русофобством, я публічно відмовився від усіх вищих нагород України, сказавши, що від цієї України мені не потрібні ні звання, ні нагороди. Мені їх давала та Україна, яка мене народила, яку я полюбив і продовжую любити. Не було концерту, в якому я не виконав би української пісні — це мені рідне і близьке.

Майдан українців зомбував, вони самі стали терористами. Я ненавиджу Майдан, і всіх прихильників.

Потрібно було пояснити народу України, що таке Євросоюз, чого вони прагнуть. Їх обдурили, стравили з один одним.

Є гімн, який створили Мовсесян, Рождествєнський і Кобзон про це місто. Ми категорично проти, щоб він звучав в іншому виконанні. Хай вигадують новий нацистський гімн Ще не вмерла Україна! або ще який-небудь.

Донбас ніхто не ставив на коліна і нікому не дано цього зробити. Ми ніколи не будемо співати український гімн, поки будуть живі мешканці Донецька, поки я живий. У нас є свої гімни та пісні, які ми будемо співати.

Ось мені кажуть — може ви візьмете та помирите обидві сторони? А як я буду мирити? Тих, хто на тій стороні, треба лікувати. Ось у мене онуки запитують: дід, скажи — а що взагалі з Україною? Я їм відповідаю: вони зійшли з розуму.

Нагадаємо, Кобзон помер сьогодні у віці 80 років. Відомо, що протягом 13 років артист боровся з раком. Співак буде похований на Востряківському кладовищі між могилами матері та тещі.