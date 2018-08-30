Помер Йосип Кобзон

Російський співак Йосип Кобзон помер у віці 80 років.
Родичі Йосипа Кобзона підтвердили Говорит Москва смерть артиста.
Оновлено 13.58: Кобзона буде поховано на Востряківському кладовищі.
Кілька років тому він сам купив там місце. Там також знаходяться могили його близьких родичів. Артист просив поховати його між матір’ю і тещею.
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Нагадаємо, 27 липня з’явилася інформація, що Кобзон був госпіталізований у зв’язку з погіршенням стану. Прес-секретар артиста Варвара Виноградова заявила, що співак на плановому лікуванні.
У 2005 році у Кобзона було діагностовано онкологічне захворювання.
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