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Я вдома!: Ротару повернулася до Києва після госпіталізації

Українська співачка Софія Ротару повернулася до України, після екстреної госпіталізації в Уфі (РФ).

ротару в киеве

Знімок з аеропорту Бориспіль співачка опублікувала в Instagram.

– Ура! Я вдома! – написала Ротару.

На фото співачку обіймає молодий чоловік.

Читайте: З кожним днем все молодша! Ротару здивувала сімейними фото

В коментарях фанати розповіли, що артистку зустрічав онук Анатолій.

 

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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Нагадаємо, 26 серпня Софію Ротару екстрено госпіталізували в одну з уфимских лікарень. 71-річній співачці стало погано прямо під час виступу.

Фото: peoples.ru.

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