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Помер клавішник Nick Cave and the Bad Seeds Конвей Севідж

Клавішник австралійської рок-групи Nick Cave and the Bad Seeds Конвей Севідж помер у віці 58 років.

Про це повідомляється на сайті фронтмена колективу Ніка Кейва.

Минулого року у нього діагностували пухлину мозку.

Севідж виступав з Ніком Кейвом майже 30 років.

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– Конвей був ниткою анархії, що тягнулася крізь виступу групи. Його всі любили, музиканти і фанати. Запальний, смішний, страхітливий, сентиментальний, добродушний, м’який, різкий, чесний, справжній — це все був він, а ще у нього був золотий голос, – йдеться в повідомленні.

Конвей Севідж прийшов у групу в 1990 році. Грав на клавішних, виконував органні партії, був бек-вокалістом. Крім записів і виступів з командою, він також займався сольною кар’єрою і випустив три альбоми.

Нагадаємо, 12 серпня помер британський лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Сураджпрасад Найпол. Йому було 85 років.

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