Було чудово у Реалі: Роналду анонсував сенсаційну заяву

Головна зірка мадридського Реала Кріштіану Роналду не виключив відхід з команди після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над Ліверпулем.

– Було чудово грати за Реал. Через кілька днів я повідомлю дещо уболівальникам, які завжди підтримували мене, – сказав він журналістам після фінального матчу ЛЧ у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чому він говорить про гру в Реалі у минулому часі, Роналду сказав, що “зараз не найкращий час говорити про це”, що він має намір поїхати у розташування збірної Португалії для підготовки до чемпіонату світу 2018 року, а потім про усе повідомить.

Згідно з чутками у ЗМІ, Роналду може залишити Реал через, зокрема, можливий перехід у мадридську команду бразильця Неймара.

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Кріштіану Роналду перейшов у Реал в 2009 році. За цей час він 4 рази виграв з іспанським клубом Лігу чемпіонів. У 2008 році Роналду також перемагав у ЛЧ з англійським Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, у фінальному матчі Ліги чемпіонів Реал обіграв англійський Ліверпуль.