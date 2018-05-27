Реал обіграв Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів 2018

У фінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський Реал обіграв англійський Ліверпуль з рахунком 3:1 і став 13-ти разовим володарем трофею.

Ліга чемпіонів. Фінал

Реал Мадрид – Ліверпуль – 3:1

Голи: Бензема 51′, Бейл 64′, 83′ – Мане 55′.

Реал Мадрид: Навас, Карвахаль (Начо 37′), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модріч, Каземіро, Іско (Бейл 61′), Роналду, Бензема (Асенсіо 89′).

Ліверпуль: Каріус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Мілнер (Джан 83′), Вейналдум, Салах (Лаллана 30′), Мане, Фірміно.

Жовті картки: Мане 82′.

Арбітр: Мілорад Мажич (Сербія)

У Києві сьогодні відбувся футбольний вечір, за яким стежив увесь світ. На стадіоні НСК Олімпійський зійшлися Реал Мадрид та Ліверпуль.

Перший тайм зустрічі пройшов без голів. Гравці боялися припуститися помилки. За перші 45 хвилин вершкові та мерсісадці на двох спромоглися лише на дев’ять ударів по воротах і лише один у ствір воріт, від наймолодшого учасника матчу – 19-річного Олександра-Арнольда. Ліверпуль добре виглядав у нападі, граючи другим номером.

Однак в середині тайму червоні зазнали великої втрати. На 31-й хвилині зустрічі після зіткнення з Рамосом травмувався Салах. Єгипетський форвард покидав поле стадіону зі сльозами на очах, а разом з ним плакали і всі фанати мерсісайдців. Карма спіткала і Реал. Через кілька хвилин вже Зідан робив вимушену заміну – травмувався Карвахаль.

Перший тайм ще запам’ятався голом Бенземи з очевидного офсайду. В момент навісу Роналду знаходився у положені поза грою, коли пробивав, а вже на добиванні був Бензема.

Після перерви мадридці пішли в атаку. Лаллана, який замінив Салаха ледь не привіз м’яча у свої ворота вже на старті другої 45-ти хвилинки. Англієць невдало зіграв на лінії своєї штрафної і кулястий відкотився до Іско, який потужно пробив у поперечину.

Гол Реала у ворота Ліверпуля не змусив себе чекати. Грубо помилився Каріус, який видав жалюгідну гру у другому таймі. Голкіпер спіймав м’яч і сходу ввів його в гру, однак поряд був Бензема, який вдало підставив ногу і кулястий просто закотився у ворота.

Пропущений гол підопічні Клоппа дуже швидко відіграли. Після навісу від Мілнера, Ловрен головою скинув на лінію воріт, де, здавалося, Навас контролював ситуацію, але з-за Марсело вискочив Мане і ногою в один дотик переправив м’яча у сітку воріт вершкових.

Рахунок 1:1 змушував Реал ще активніше діяти в атаці. Зідан випустив на поле Бейла, який через 3 хвилини після появи створив гол-шедевр. Валієць у падінні через себе замкнув навіс від Марсело.

Остаточно добила Ліверпуль чергова фатальна помилка Каріуса! І це у фіналі Ліги чемпіонів. Бейл потужно пробив з-за меж штрафного прямісінько у руки Каріусу, але від його рук м’яч відскочив у ворота. У доданий арбітром час Ліверпуль не зумів створити моментів і рахунок залишився 3:1 на користь Реалу.









Реал обіграв Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів 2018 / 5 фотографий

У підсумку, Реал виграв третій кубок чемпіонів поспіль! Ліверпулю залишається нарікати на самих себе. Мадридці заслужено перемогли мерсисайдців, скориставшись дитячими помилками Каріуса. Нестача Салаха, як виявилося, теж зіграла ключову роль. Але чи допоміг би єгиптянин Ліверпулю, граючи проти Реала і Каріуса одночасно? Цього вже ніхто не дізнається.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фінального матчу Ліги чемпіонів Реал Мадрид – Ліверпуль.

Марія Степанюк

Фото: Getty Images.