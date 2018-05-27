Салах можливо зіграє на Чемпіонаті світу

Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах має всі шанси відновитися до Чемпіонату світу.

У середині першого тайму фінальної зустрічі між Реалом та Ліверпулем, форвард червоних Мохаммед Салах отримав травму після зіткнення з Серхіо Рамосом і вимушено зі сльозами на очах, покинув поле.

За останньою інформацією, Салах має хороші шанси зіграти на Чемпіонаті світу.

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Як повідомила Єгипетська футбольна асоціація, лікар збірної знаходиться в контакті з медичним штабом Ліверпуля, який його поінформував, що у Салаха пошкоджені зв’язки плеча, але результат рентгена оптимістичний і форвард може встигнути відновиться до Чемпіонату світу.

Нагадаємо, що на ЧС Єгипет свій перший матч зіграє 15 червня зі збірною Уругваю. Потім команду Ектора Купера чекають ігри з Росією (19 червня) та Саудівською Аравією (25 червня).

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фінального матчу Ліги чемпіонів Реал Мадрид – Ліверпуль.

Фото: Getty Images.