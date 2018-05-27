Воротар Ліверпуля розплакався і попросив вибачення

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус після програного фіналу Ліги чемпіонів Реалу не зміг стримати сліз.

Фінал Ліги чемпіонів 2018 завершився перемогою мадридського Реалу над англійським Ліверпулем з рахунком 3:1.

Після фінального свистка, коли гравці вершкових раділи успіху, голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус жестами звернувся до вболівальників червоних та попросив вибачення за свої помилки, які стали фатальними для мерсісайдців.

– Зараз не відчуваю нічого. Сьогодні я програв матч для своєї команди. Відчуваю свою провину перед усіма. Приношу вибачення всім, прошу у команди вибачення, у клубу в цілому. Помилки дорого нам коштували. Якщо б я міг повернутися назад у часі, то зробив би це. Мені просто шкода мою команду. Зараз дуже важко. Мені просто дуже шкода всіх, адже ці голи фактично коштували нам титулу, – так прокоментував свою гру після матчу Каріус.

Нагадаємо, на початку другого тайму Каріус подарував у простій ситуації м’яч Бензема, який відкрив рахунок у матчі. А на 83-й хвилині знову грубо помилився з м’ячем після дальнього удару Бейла.

La otra cara de. Karius rompe a llorar y ruega el perdón de la grada del Liverpool… pic.twitter.com/AsdyCCmW68 — Pacojo (@PacojoSER) 26 мая 2018 г.

Під час церемонії нагородження Каріус не одягав срібну медаль, а поніс її у руках.

До речі, форвард Ліверпуля Мохаммед Салах має всі шанси відновитися до Чемпіонату світу.

Фото: Getty Images.