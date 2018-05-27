PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Воротар Ліверпуля розплакався і попросив вибачення/

Воротар Ліверпуля розплакався і попросив вибачення

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус після програного фіналу Ліги чемпіонів Реалу не зміг стримати сліз.

Фінал Ліги чемпіонів 2018 завершився перемогою мадридського Реалу над англійським Ліверпулем з рахунком 3:1.

Після фінального свистка, коли гравці вершкових раділи успіху, голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус жестами звернувся до вболівальників червоних та попросив вибачення за свої помилки, які стали фатальними для мерсісайдців.

– Зараз не відчуваю нічого. Сьогодні я програв матч для своєї команди. Відчуваю свою провину перед усіма. Приношу вибачення всім, прошу у команди вибачення, у клубу в цілому. Помилки дорого нам коштували. Якщо б я міг повернутися назад у часі, то зробив би це. Мені просто шкода мою команду. Зараз дуже важко. Мені просто дуже шкода всіх, адже ці голи фактично коштували нам титулу, – так прокоментував свою гру після матчу Каріус.

Нагадаємо, на початку другого тайму Каріус подарував у простій ситуації м’яч Бензема, який відкрив рахунок у матчі. А на 83-й хвилині знову грубо помилився з м’ячем після дальнього удару Бейла.

Під час церемонії нагородження Каріус не одягав срібну медаль, а поніс її у руках.

До речі, форвард Ліверпуля Мохаммед Салах має всі шанси відновитися до Чемпіонату світу.

Фото: Getty Images.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка