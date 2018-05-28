Організація ЛЧ показала, що ФФУ взяла перспективний вектор розвитку

Перед відльотом з України після проведення фіналів жіночої і чоловічої Ліги чемпіонів президент УЄФА Олександр Чеферін провів зустріч з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелко.

Під час розмови Чеферін висловив подяку Федерації футболу України за прекрасну організацію фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. За його словами, підготовка до цього спортивного свята пройшла на вищому рівні, що є безумовним успіхом ФФУ і її президента.

– Організація була зразковою настільки, наскільки це взагалі було можливо. Чудове забезпечення рівня безпеки, дуже гостинні люди та надзвичайно красивий Київ. Я вітаю вас з цим успіхом! – сказав Олександр Чеферін.

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Також під час перебування в Україні Олександр Чеферін детальніше ознайомився з роботою ФФУ, взяв участь в роботі конгресу федерації і також дав свою оцінку побаченому. Федерація футболу України та особисто мій друг Андрій Павелко проводять велику роботу з розвитку футболу в країні, і тому ви можете очікувати відмінні результати в майбутньому, – підсумував президент УЄФА.