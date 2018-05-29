27 травня перед відльотом з України після проведення фіналів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів президент УЄФА Олександр Чеферін побував на заводі ФФУ Продакшн.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко ознайомив високого гостя з роботою підприємства, яке виробляє високоякісне спортивне покриття, і розповів про те, як за допомогою продукції заводу ФФУ в нашій країні проходить системне оновлення футбольної інфраструктури.

У кінці екскурсії Олександр Чеферін висловив своє захоплення цим проектом і зазначив, що поява такого підприємства, орієнтованого виключно на розвиток футболу, буде хорошим прикладом для асоціацій інших країн.

– Без розвиненої інфраструктури не може бути футболу! Ваш завод допоможе вирішити цю проблему в Україні. І це дуже важливо! Особливо з урахуванням погодних умов у вашій країні. Думаю, футбольні асоціації інших країн повинні наслідувати ваш приклад, – зазначив Чеферін.

– Федерація футболу України та особисто мій друг Андрій Павелко проводять велику роботу з розвитку футболу в країні, і тому ви можете очікувати чудові результати в майбутньому, – підсумував президент УЄФА.



Президент УЄФА: Андрій Павелко та ФФУ проводять велику роботу з розвитку футболу / 2 фотографии

Також Александер Чеферін висловив подяку Федерації футболу України за прекрасну організацію фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. За його словами, підготовка до цього спортивного свята пройшла на вищому рівні, що є безумовним успіхом ФФУ та її президента.

– Організація була зразковою настільки, наскільки це взагалі було можливо! Чудове забезпечення рівня безпеки, дуже гостинні люди, красивий Київ… Я вітаю вас із цим успіхом! – сказав президент УЄФА.

Нагадаємо, перед відльотом з України після проведення фіналу Ліги чемпіонів президент УЄФА Олександр Чеферін зустрівся з президентом ФФУ Андрієм Павелком.