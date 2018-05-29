Президент УЄФА: Андрій Павелко та ФФУ проводять велику роботу з розвитку футболу

27 травня перед відльотом з України після проведення фіналів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів президент УЄФА Олександр Чеферін побував на заводі ФФУ Продакшн.
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко ознайомив високого гостя з роботою підприємства, яке виробляє високоякісне спортивне покриття, і розповів про те, як за допомогою продукції заводу ФФУ в нашій країні проходить системне оновлення футбольної інфраструктури.
У кінці екскурсії Олександр Чеферін висловив своє захоплення цим проектом і зазначив, що поява такого підприємства, орієнтованого виключно на розвиток футболу, буде хорошим прикладом для асоціацій інших країн.
– Без розвиненої інфраструктури не може бути футболу! Ваш завод допоможе вирішити цю проблему в Україні. І це дуже важливо! Особливо з урахуванням погодних умов у вашій країні. Думаю, футбольні асоціації інших країн повинні наслідувати ваш приклад, – зазначив Чеферін.
– Федерація футболу України та особисто мій друг Андрій Павелко проводять велику роботу з розвитку футболу в країні, і тому ви можете очікувати чудові результати в майбутньому, – підсумував президент УЄФА.
Також Александер Чеферін висловив подяку Федерації футболу України за прекрасну організацію фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. За його словами, підготовка до цього спортивного свята пройшла на вищому рівні, що є безумовним успіхом ФФУ та її президента.
– Організація була зразковою настільки, наскільки це взагалі було можливо! Чудове забезпечення рівня безпеки, дуже гостинні люди, красивий Київ… Я вітаю вас із цим успіхом! – сказав президент УЄФА.
Нагадаємо, перед відльотом з України після проведення фіналу Ліги чемпіонів президент УЄФА Олександр Чеферін зустрівся з президентом ФФУ Андрієм Павелком.